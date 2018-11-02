Spor Toto Süper Lig'de Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren, 10. hafta sonunda 9 puanda kalan ve küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler, derbide çıkış arayacak.

MKE Ankaragücü'ne geçen hafta sahasında 3-1 kaybettikten sonra teknik direktörü Phillip Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe, derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkacak.

Fenerbahçe yönetimi futbolculara dev maç öncesinde de destek vermeyi planlıyor. Cocu'nun gönderilmesinin ardından Samandıra'ya çıkarma yapan Sarı-Lacivertli kurmaylar maç günü de futbolcuların yanına gidip onları moralli bir şekilde maça göndermeyi planlıyor.



Prim de açıklayan Fenerbahçe yönetimi bu şekilde futbolcuların özgüven eksiklerini de kapamayı planlıyor.

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