        Şekip Mosturoğlu: Mert Hakan Yandaş asla yalnız değildir!

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Camiaya birlik-beraberlik mesajı veren Mosturoğlu, cezaevinde bulunan kaptan Mert Hakan Yandaş'a da sahip çıkarak, "Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz" dedi.

        Giriş: 31.01.2026 - 11:43 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:43
        "Mert Hakan asla yalnız değildir!"
        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, camianın birlik ve beraberliğine odaklanması gerektiğine vurgu yaptı.

        Yarışmaları gereken tek alanın Fenerbahçe'ye hizmet olduğunu belirten Mosturoğlu, "Fenerbahçe sevgisinin bir ölçüsü, bu sevgiyi tartacak bir terazi yoktur. Dolayısıyla bu sevgiyi de yarıştırmanın anlamı yoktur. Asıl yarış kulübümüze kim daha fazla katkı suna yarışı olmalıdır. Bugün kulübümüzün tek ihtiyacı olan birlik ve beraberlik ortamını korumak ve tek vücut halinde şampiyonluklar, kupalar için takımlarımızı, sporcularımızı desteklemektir. Yapıcı eleştiri elbette olmalıdır ve yapıcı eleştirileri her üyemizi hoşgörü ile dinlemeliyiz. Yüksek Divan Kurulu’nun kulüp üyelerimizin, camiamızın ortak sorumluluğu tam da bu noktada başlamaktadır. Bizler kişileri değil, Fenerbahçe’nin menfaatlerini ve uzun vadeli çıkarlarını yönetmekle yükümlüyüz. Bugün futbol takımımız sahada son derece güçlü bir performans ortaya koymakta camiamızın uzun süredir özlemle beklediği şampiyonluk hedefine büyük bir inançla kararlıkla ilerlemektedir. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız bu hedef doğrultusunda ciddi bir emek ve ciddi bir konsantrasyon göstermektedir" dedi.

        "KULÜBÜMÜZ MALİ BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMIŞTIR"

        Sarı-lacivertli camianın geleceği adına proje geliştirme potansiyeli olan yeni gayrimenkuller olduğunu söyleyen Şekip Mosturoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bugün kulübümüzün gündemini, tüzük esaslarına bağlılık çerçevesinde ve soğukkanlılıkla ele alırken, odağımızın sportif başarı, şampiyonluk hedefi ve Fenerbahçe’nin geleceği olmalıdır. Kulübümüz Bankalar Birliği ile olan anlaşmasını sonlandırarak mali bağımsızlığını kazanmıştır. Bu süreçte emeği geçen eski ve yeni tüm başkan ve yönetimlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurumlarda devamlılık esasının çok güzel bir yansıması olan Bankalar Birliği’nden çıkış sürecimiz aynı zamanda Fenerbahçe’ye hizmetin bir bayrak yarışı niteliğindedir. Ataşehir projesini kulübümüze kazandıran Murat Ülker’e de camiamız adına teşekkür ediyorum. Elde edilen gelirlerin bir kısmı ile kulübümüzün geleceğini güvence altına alacak, sürdürülebilir ve gelir getirici yatırımlar yapılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde proje geliştirme potansiyeli olan yeni gayrimenkuller edinilmesi de kulübümüzün uzun vadeli mali yapısını güçlendirecektir. Ancak bu şekilde Fenerbahçe’nin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa edebiliriz."

        "MERT HAKAN YANDAŞ ASLA YALNIZ DEĞİLDİR"

        "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hürriyetine kavuşacak ve en kısa sürede bizlerle olacaktır."

