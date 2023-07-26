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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Zimbru karşılaşmasına 5 yıldızlı forma ile çıktı. - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Zimbru karşılaşmasına 5 yıldızlı forma ile çıktı.

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2´nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru´yu konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 21:36
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        Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile çıktı
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        Fenerbahçe, Zimbru karşılaşmasına 5 yıldızlı forma ile çıktı.

        1959 öncesi şampiyonlukların da sayılmasını isteyen Fenerbahçe, talebi kabul edilmeyince, logosuna 5 yıldız ekleyerek tescil ettirmişti. Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı logonun yer aldığı forma ile çıkan Fenerbahçe, Zimbru karşılaşmasında da sahada bu formalarla yer aldı.

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