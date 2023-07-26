Fenerbahçe-Zimbru maçı CANLI YAYIN Fenerbahçe-Zimbru maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımını konuk ediyor. Seyircisi önünde rakibini farklı mağlup etmek isteyen sarı-lacivertliler, 1 Ağustos'taki rövanşa rahat çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe Zimbru maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu konuk ediyor. Sarı-lacivertliler rakibini farklı mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor.

Fenerbahçe Maç sonucu 2 - 0 Zimbru

11' Ferdi, 14' Kent

STAT: Ülker

HAKEM: Nenad Minakovic (Sırbistan)

SAAT: 21.00

YAYIN: S Sport Plus

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

ZIMBRU: Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Samiev, Alaribe

TEKNİK DİREKTÖR: Lilian Popescu

AVRUPA'DA 255. MAÇ Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 254 kez boy gösterdi. 95 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 326 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü. REKLAM

KONFERANS LİGİ'NDE 3. MAÇ UEFA’nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi’nde sarı-lacivertliler, 3. kez mücadele ediyor. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak elenmişti.

MOLDOVA EKİPLERİYLE 3. RANDEVU Fenerbahçe, Avrupa’da Moldova takımlarıyla 2 kez karşılaştı. 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı FC Sheriff ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, 2 maçta da (1-0, 1-0) rakibini yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.