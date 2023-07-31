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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Zimbru maçına hazır - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Zimbru maçına hazır

        Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın deplasmanda Moldova temsilcisi Zimbru ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 22:01
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        Fenerbahçe, Zimbru maçına hazır
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2´nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda yarın oynayacağı Zimbru maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

        Maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu´nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen idmana oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

        Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2´nci Ön Eleme Turu´nda 5-0´lık ilk maçın ardından deplasmanda Zimbru´ya konuk olacak. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey düdük çalacak.

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