Fenerbahçe, Zimbru maçına hazır
Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın deplasmanda Moldova temsilcisi Zimbru ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2´nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda yarın oynayacağı Zimbru maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu´nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen idmana oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2´nci Ön Eleme Turu´nda 5-0´lık ilk maçın ardından deplasmanda Zimbru´ya konuk olacak. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey düdük çalacak.