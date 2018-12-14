UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki son maçında Spartak Trnava’ya konuk olan ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe’de genç futbolcu Yiğithan Güveli sakatlık yaşadı.

Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe’nin genç futbolculardan oluşan bir kadroyla çıktığı karşılaşmanın 83. dakikasında rakip oyuncu Grendel ile ikili mücadeleye giren Yiğithan, aldığı darbenin ardından yerden kalkamadı. Sağlık görevlilerinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından Yiğithan, sedyeyle saha dışına taşındı. Sol dizine buzla bandaj yapılan genç stoperin yerine oyuna Deniz Yılmaz dahil oldu. Yiğithan’ın sağlık durumunun yarın yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ