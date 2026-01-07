Habertürk
        Fenerbahçeli Oğuz Aydın, Trabzonspor'u istiyor! - Futbol Haberleri

        Oğuz Aydın, Trabzonspor'u istiyor!

        Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Oğuz Aydın için CSKA Moskova'nın yanı sıra Trabzonspor da devreye girdi. Sarı-lacivertliler, CSKA ile büyük ölçüde anlaşmasına rağmen, milli futbolcunun ısrarla Trabzonspor'a gitmek istediği öğrenildi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 11:53 Güncelleme: 07.01.2026 - 12:38
        1

        Fenerbahçe'de Musaba transferinin ardından gözden çıkarılan Oğuz Aydın'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

        2

        HT Spor'dan Onur Nizamoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova ile büyük ölçüde el sıkışırken, Oğuz Aydın ise kendisine büyük ilgi gösteren Trabzonspor'da kariyerine devam etmek istiyor.

        3

        CSKA'dan gelen teklife olumsuz yanıt veren milli futbolcu, Trabzonspor'da oynama isteğini hem kulübüne hem de Fatih Tekke'ye iletti.

        4

        25 yaşındaki kanat oyuncusunun bordo-mavililerde oynama isteği sonrası Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının bir araya gelerek transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

        5

        2024-2025 sezonunun başında 6 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz, 1,5 sezonda sarı-lacivertli formayla 55 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol atan milli futbolcu, 10 da asist yaptı.

        6

        Oğuz Aydın bu sezon ise 25 maçta şans bulurken, 2 asist yaptı.

        7

        Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

