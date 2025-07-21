Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım?
Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Geri sayım sürerken ''Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu mu, ne zaman belli olacak?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Futbolseverler muhtemel rakipler, eşleşmeler ve maç programı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? İşte detaylar...
Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında zirveye yerleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi 21 Temmuz Pazartesi bugün yapılacak. Devler Ligi kurası ile Fenerbahçe’nin 3. eleme turundaki rakibi belli olacak. Sarı-lacivertliler, rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura öncesi temsilcimizin muhtemel rakipleri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti, belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe’nin rakibi, eşleşmeler ve maç programı hakkında detaylar…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi, 21 Temmuz 2025 Pazartesi bugün yapılacak. Devler Ligi kurası, Türkiye saatiyle 13.00'te başlayacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde, temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, UEFA resmi internet sitesi olan uefa.com üzerinden canlı yayınlayacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Aşağıdaki link aracılığıyla Fenerbahçe’nin rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimini canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.uefa.com/
https://www.uefa.tv/home
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?
Eşleşmeler henüz belli olmadı. Saat 13.00'Te çekilecek kuraların ardından Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.
KAZANIRSA PLAY-OFF TURUNA YÜKSELECEK
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Kura çekiminin ardından ilk maçlar 5-6 Ağustos, rövanş maçları ise 12-13 Ağustos'ta oynanacak.