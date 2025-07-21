Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında zirveye yerleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi 21 Temmuz Pazartesi bugün yapılacak. Devler Ligi kurası ile Fenerbahçe’nin 3. eleme turundaki rakibi belli olacak. Sarı-lacivertliler, rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura öncesi temsilcimizin muhtemel rakipleri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti, belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe’nin rakibi, eşleşmeler ve maç programı hakkında detaylar…