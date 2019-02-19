2000 yılı içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübüne mali kaynak sağlamak amacı ile yola çıkan FENERIUM markası 2017 yılına gelindiğinde yaklaşık 11.000 m2 de faaliyet gösteren, örnek mağazaları ve satış noktaları ile Fenerbahçe taraftarlarına hizmet veren, Türk Perakende Sektörünün lider kulüp mağazalar zinciri haline gelmiştir.
Sahip olunan 83 örnek mağazanın 32’si İstanbul, 7’si Ankara, 5’i İzmir, 3’ü Antalya, 3’ü Sakarya, 2'si Hatay, 2’si Konya, 2'si Muğla, 2’ si Tekirdağ’ da olup, Aydın, Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Elazığ, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Urfa ve Yalova’ da da birer mağaza faaliyet göstermektedir. Yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa’ da 1, Hollanda Rotterdam’da da 1 adet olmak üzere toplam 2 adet Fenerium mağazası bulunmaktadır. Söz konusu mağazalara ilave olarak 2 adet gezici TIR Fenerbahçe’ nin lisanslı ürünlerini yurt genelindeki Fenerbahçeli taraftarlara ulaştırma misyonuyla tüm Türkiye’ yi dolaşmaktadır.
Fiziki mağazalarla birlikte www.fenerium.com.tr ve www.fenerium.de internet adresleri üzerinden de faaliyette bulunan Fenerium, Sanal Satış Mağazaları aracılığıyla tüm Türkiye ve yurt dışında yaşayan Fenerbahçeli taraftarlara Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ürünlerine bir tıklama ile ulaşma imkânı sağlamıştır. Özellikle yurt dışında yaşayan Fenerbahçe taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği Sanal Fenerium mağazası yurt içinde de satış performansını her geçen gün arttırmaktadır. Oluşturulan geniş perakende ağı sayesinde Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe lisanslı ürünleri ile daha kolay buluşması ve Fenerium’un bir mağaza ismi olmaktan ileri, bir marka olarak algılanması sağlanmıştır. Bu sayede Fenerium Türkiye perakende sektörü içerisinde çok kısa zamanda kendisine önemli bir yer edinmiştir.
Perakendecilik detaylardan oluşur. Bu anlamda Fenerium, ürün tasarımından mağaza mimarisine, personel eğitiminden fiyat politikasına kadar birçok detayı ayrıntılı olarak planlayarak Fenerbahçe taraftarlarına kaliteli hizmet sunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir
FENERİUM MAĞAZALARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019
Fenerium Mağazaları hafta içi hergün mesaiye sabah 09:00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00’a kadar aralıksız olarak devam eder.
FENERİUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
AdresBağdat Cad. No.2 Şükrü Saracoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak İSTANBUL, Kadıköy
Telefon+90 216 542 16 56
Telefon+90 216 542 16 57
Faks+90 216 542 17 49
E-Postae-bilgi@fenerium.com.tr
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