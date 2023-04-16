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Fenomen Larissa Gacemer’in yakalandığı gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri ne, tedavisi var mı?

Eski basketbolcu Burak Gacemer ile mutlu bir evlilik sürdüren Brezilyalı model Larissa Gacemer, Gül hastalığına yakalandığını açıkladı. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları arama motorlarında hastalık hakkında, "Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri ne, tedavisi var mı?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

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  • Fenomen Larissa Gacemer’in yakalandığı gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri ne, tedavisi var mı?

    2011'de eski basketbolcu Burak Gacemer ile dünyaevine giren Brezilyalı model Larissa Gacemer, yaşanan Kahramanmaraş depreminden bir hafta sonra gül hastalığına yakalandığını açıkladı. Bu kapsamda merak edilen, "Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri ne, tedavisi var mı?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
  • Fenomen Larissa Gacemer’in yakalandığı gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri ne, tedavisi var mı?

    GÜL HASTALIĞI NEDİR?

    Toplumda gül hastalığı şeklinde geçen rahatsızlık aslında “pityriasis rosea” dır. Hastalığın rengi kırmızı benekler şeklinde döküntülerden oluşması ve tıp dilinde gül anlamına gelen “rosea” dan gelmesi isminin oluşmasında etkili olmuştur. Bu hastalıktan mustarip olan kişilerin vücutlarında kırmızı leke şeklinde döküntüler oluşur ve bunlar kaşıntılıdır.
  • Fenomen Larissa Gacemer’in yakalandığı gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri ne, tedavisi var mı?

    GÜL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NEDİR?

    Gül hastalığı belirtileri şu şekildedir;

    Tende acı veya yanma hissetme,

    Cildin kuruması,

    Cildin renginin değişmesi,

    Damarların belirginleşmesi,

    Sivilceye benzer döküntüler çıkması,

    Cildin daha kalın ve sert görünmesi,

    Özellikle yüzün şişmesi ödem toplaması,

    Burnun yağ kanallarında ortaya çıkan genişlemenin ardından burunda büyüme ve şekil değiştirme.
  • Fenomen Larissa Gacemer’in yakalandığı gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri ne, tedavisi var mı?

    GÜL HASTALIĞI BULAŞICI MI?

    Gül hastalığının bulaşıcı olmadığı bilinmektedir. Gül hastalığı olan kişilerin hamam gibi sıcak ortamlar ve güneş ışınlarından uzak durmaları önerilir.
  • Fenomen Larissa Gacemer’in yakalandığı gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri ne, tedavisi var mı?

    GÜL HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

    Gül hastalığının döküntüleri ortalama 2 ay devam ettiği için ciddi problemlere yol açabilmektedir. Önce vücudun belli bölgelerinde çıkan döküntüler zamanla bütün vücuda yayılarak kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler. Hatta döküntülerin bazıları yok olurken yeniden başka yerlerde döküntüler çıkmaya devam edebilir. Gül hastalığı tedavisi belirsizdir. Bu nedenle hastalığı hafifletmek için bazı yöntemler vardır. Cildinizde alışık olmadığınız bir durum gördüğünüzde mutlaka ilgili hekime danışmanızı öneririz. Öncelikle gül hastalığı olan kişilere ılık banyo tavsiye edilir. Fakat banyo esnasında döküntülerin kaşınması ya da keselenmesi doğru değildir. Vücudun kaşınmasına yol açacak darlıkta kıyafetlerden uzak durulmalıdır. Sıcak havalar hastalığa iyi gelmez. Ayrıca kişi stresli ortamlardan da uzak durmalıdır. Gül hastalığı yüzünden oluşan döküntüler cildin kurumasına da neden olduğundan nemlendirici kremlerin kullanılması da önerilmektedir. Hastalık belli bir süre devam eder. Gül hastalığı tedavi tamamlandıktan sonra herhangi bir iz kalmadan iyileşmektedir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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