GÜL HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

Gül hastalığının döküntüleri ortalama 2 ay devam ettiği için ciddi problemlere yol açabilmektedir. Önce vücudun belli bölgelerinde çıkan döküntüler zamanla bütün vücuda yayılarak kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler. Hatta döküntülerin bazıları yok olurken yeniden başka yerlerde döküntüler çıkmaya devam edebilir. Gül hastalığı tedavisi belirsizdir. Bu nedenle hastalığı hafifletmek için bazı yöntemler vardır. Cildinizde alışık olmadığınız bir durum gördüğünüzde mutlaka ilgili hekime danışmanızı öneririz. Öncelikle gül hastalığı olan kişilere ılık banyo tavsiye edilir. Fakat banyo esnasında döküntülerin kaşınması ya da keselenmesi doğru değildir. Vücudun kaşınmasına yol açacak darlıkta kıyafetlerden uzak durulmalıdır. Sıcak havalar hastalığa iyi gelmez. Ayrıca kişi stresli ortamlardan da uzak durmalıdır. Gül hastalığı yüzünden oluşan döküntüler cildin kurumasına da neden olduğundan nemlendirici kremlerin kullanılması da önerilmektedir. Hastalık belli bir süre devam eder. Gül hastalığı tedavi tamamlandıktan sonra herhangi bir iz kalmadan iyileşmektedir.