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Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

Bir dönemin sevilen yarışma programı Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra tekrar izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. YouTube platformunda yayınlanacak olan fenomen yarışma içerisinde yer alacak isimler belli oldu. İçlerinde tanıdık kişiler de var...

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  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    Fenomen izdivaç programı Kısmetse Olur ekranlara geri dönüyor. 9 erkek ve 9 kadın yarışmacıdan oluşan kadrosuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur YouTube üzerinden izleyiciyle buluşacak.
  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    Bir döneme damga vuran yarışmayı bu sezon Öykü Serter sunacak.
  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden 12 Aralık' Pazartesi günü 18.30'da yayın hayatına başlayacak.
  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    ZEYD GÜMÜŞTUTAN: 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Zeyd Gümüştutan, bir dönem Survivor yarışmacısı Berna Keklikler ile aşk yaşamıştır.
  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    AYBÜKE ÇANGAL: 25 Ekim 2001 tarihinde doğan Aybüke, boynuna rapçi Çakal'ın dövmesini yaptırmış bir TikTok fenomenidir.
  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    YAREN: Yeni sezon yarışmacılarından Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.
  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    CANSEL: Yeni sezon yarışmacılardan Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." ifadelerini kullanmıştır.
  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    ERHAN SAFFAR: 1990 yılında doğan Erhan, pırlantacıdır fakat modellik ile uğraşmaktadır. Doya Doya Moda ve En İyi Benim programlarından tanınmaktadır.
  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    İŞTE KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ DİĞER YARIŞMACILARI

    TUĞÇE
  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    AYŞENUR
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    ŞEYDANUR
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    YELİZ
  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    KAAN
  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    BİLEK
  • Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

    OĞULCAN

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