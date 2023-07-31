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        Ferah havalara veda! Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor

        Türkiye'de yaşanan sıcak hava dalgalarına yakında bir yenisi daha eklenecek. Hava tahminlerinde bugünlerin ferah havası (özellikle Marmara Bölgesi'ndeki) değişecek ve termometreler yeniden 35°C'leri aşacak gibi görünüyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bildirdi.

        Hüseyin Öztel
        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 31.07.2023 - 20:50
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        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
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        Salı ve çarşamba bu haftanın nispeten mevsim normallerine yakın, aşırı sıcak olmayan günleri. Perşembe (3 Ağustos) İstanbul’da hava sıcaklıları 37°C’ye, İzmir’in iç kesimlerinde (Torbalı, Ödemiş, Turgutlu) 41°C’ye ulaşabilir.

        Akdeniz kıyılarında Antalya 32-33°C’lerde fakat şehirlerde hissedilen sıcaklık 40°C’yi aşıyor. Akdeniz’de kıyıya yakın merkezlerde su buharı daha net hissedilir hale geliyor.

        Halk arasında su buharının üzerimize giysi gibi yapıştığı günlere eskiler “eyyam’ı bahur” dermiş. Yani “su buharlı günler”. Ağustos ayı denizlerimizin artık iyice ısındığı, Akdeniz’de 31°C su sıcaklığına ulaştığımız bir dönem.

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        Çevremizdeki her büyük su birikintisi ısınmayı sürdürerek buharlaşmaya devam edecek, hava tahminlerinde yarın Ege’nin iç kesimlerinde Afyon çevresinde gök gürültülü yağmurlar görünse de, ülke genelinde kurak günler sürüyor. Su buharı yağışa geçemediği ya da çiğe dönüşüp yer yüzünde küçük damlacıklara dönüşemedi hallerde havada dolaşıyor. Haftalar ilerledikçe havayı değiştirecek önemli bir sistem, serin ve yağışlı hava görünmediği için bizler su buharı altında biraz bunalabiliriz.

        Sıcaklıklar İç Anadolu genelinde 4 gün süreyle 35°C’nin üzerinde seyredecek, Ankara’ya hızlı bir Ağustos başlangıcı yaklaşıyor. Başkentte haftanın tamamı güneşli geçiyor ve öğlen saatleri sıcaklık Ankara’da gölgede 37°C’ye yükseliyor.

        7 Ağustos Pazartesi günüyle birlikte Marmara’ya yeniden ferah hava gelecek görünüyor. Öncesi ise yine 40°C ve üzeri hissedilen sıcaklıklarla geçecek.

        Orman yangınları riski bu hafta sonu yeniden yükseliyor. Aslında yaz boyu bu risk hep var ancak sıcak hava dalgaları (ve o sıralarda kuru hava) durumu en kötü, en riskli seviyeye yükseliyor. Hafta sonu gelirken yeşil alanlarda fazladan dikkatli olmakta yarar var.

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