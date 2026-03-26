Ferdi Kadıoğlu: Arda topu alınca koştum ve golü bulduk
A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yendikleri karşılaşmayı değerlendirdi. 53. dakikada kaydettiği golü anlatan Kadıoğlu, "Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk" ifadelerini kullandı.
Giriş: 26.03.2026 - 22:42
"ARDA TOPU ALINCA KOŞU ATTIM VE GOLÜ BULDUK"
Gol pozisyonunun devre arasında planlandığını belirten milli futbolcu, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk." dedi.
BİRLİK ÇAĞRISI
Karşılaşmanın ardından taraftara da mesaj gönderen Ferdi Kadıoğlu, birlik çağrısında bulundu:
"Haydi Türkiye, hep beraber!"
