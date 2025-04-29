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        Haberler Spor Futbol İngiltere Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber! - Futbol Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber!

        Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan fakat yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:45
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        Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber!
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        Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.

        Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Brighton’a transfer olan milli oyuncu, uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşmak için gün sayıyor.

        25 yaşındaki futbolcunun 10 Mayıs’taki Wolverhampton maçının kadrosunda yer alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

        Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler de, Ferdi ve James Milner’in sezonun son maçlarında forma giyebileceğini söylemişti.

        Ferdi Kadıoğlu, takımının tek golünü attığı 2 Kasım’daki 2-1'lik Liverpool yenilgisinden bu yana sahalardan uzak kaldı.

        Sol ayak baş parmağından sakatlanan milli oyuncu ocak ayında operasyon geçirdi. Yaşadığı şanssızlıktan dolayı yeni takımında sadece 8 maçta şans bulan genç futbolcu 2 gol attı.

        30 milyon avro bonservisle Fenerbahçe’den Brighton’a giden Ferdi Kadıoğlu, Türkiye’den Avrupa'ya transfer olan en değerli Türk futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.

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