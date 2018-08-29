Ferdi Merter Fosforoğlu için kan ihtiyacını Devlet Tiyatrosu sanatçısı Boğaçhan Sözmen’in yanı sıra pek çok sosyal medya kullanıcısı paylaştı.

Şubat 2018'de evinde düşüp kalçasını kıran ve geçirdiği operasyon sonrası tedavi sürecinde olan usta oyuncu Ferdi Merter Fosforoğlu’nun tedavi süreci devam ediyor. Ferdi Merter Fosforoğlu için kan ihtiyacını Devlet Tiyatrosu sanatçısı Boğaçhan Sözmen kendi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Ankara Acil!! Hacettepe Hastanesi nöroloji yoğun bakımında 4407961 dosya numarası ile yatmakta olan Ferdi Merter Fosforoğlu ustamız için acil A rh(+) kana ihtiyaç vardır.” Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Sözmen’in duyurusunu kişisel sayfaları üzerinden paylaştı.

FERDİ MERTER KİMDİR?

Ferdi Merter, Ferdi Merter Fosforoğlu, 19 Haziran 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk kez 1976 yılında Tosun Paşa filminde kamera karşısında yer aldı ve devam eden yıllarda 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak yer buldu. 1945'te Yeşilçam'da seslendirme sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur'dan aldı. Ferdi Merter, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, yönetmen, seslendirme sanatçısıdır.

1958 yılına kadar İstanbul'da sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürdü. 1959 yılında konservatuvara giren sanatçı, İtalyan Lisesi'nin ardından, 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1963 yılında Sivas'ta askerliğini yaptıktan sonra, 1965 yılında halen evli olduğu eşi Cansın Hanım ile evlendi.

1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisörlük, Ankara ve Adana Devlet tiyatrolarında sanat yönetmenliği yaptı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştı.

Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği yönetim kurulunda görev yapan Merter, ayrıca Tiyatro Yazarları Derneği başkanı olup, seslendirme çalışmaları yaptı ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

"Ferdi Merter Sanat Akademisi"’ni ve 2004’de oyuncu olan kızı Almula Merter ile birlikte Çığır Sahne’yi kurdu. Sinema alanında yönetmenlik ve senaryo yazarlığı çalışmalarında bulunan Ferdi Merter'in beş kitabı yayınlanmıştır. Ferdi Merter, Yeşilçam'ın karakter oyuncusu Renan Fosforoğlu'nun oğlu, tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun ise ağabeyidir.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kiralık Aşk -2015 - Hulusi İplikçi

Vay Başıma Gelenler 2,5 - 2014

Kolpaçino: Bomba - 2011

Kurtlar Vadisi Pusu - 2011-2014 - Beyefendi

Kaptan - 2007

Acı Hayat - 2005-2007 - Sefa Kervancıoğlu

Cumhuriyet - 1998 - Recep Peker

Kurtuluş - 1996 - Petros Protopapadakis

Kuruluş / Osmancık - 1987

Kurt ve Kuzu - 1983

Şeytan - 1974

Turist Ömer Uzay Yolunda - 1973

Ayrı Dünyalar - 1969

İhtiras Kurbanları - 1966

Asi Evlat - 1958

İhtiras Kurbanları - 1953

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