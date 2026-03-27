        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ferdi'nin golü rekorla geldi!

        Ferdi'nin golü rekorla geldi!

        Ferdi'nin golü öncesi milli takımımız art arda 20 pas yaparken, bu alanda Dünya Kupası elemelerindeki rekorunu kırdı

        Giriş: 27.03.2026 - 13:23 Güncelleme:
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi.

        2 yıl önce Almanya'yı 3-2 yendiğimiz dostluk maçında ağları bulan Ferdi Kadıoğlu, Ay-Yıldızlı formayla ilk resmi golünü Romanya'ya attı.

        İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da ülkemizi temsil eden 26 yaşındaki futbolcu, 53. dakikada Türkiye'nin ilk isabetli şutunu ağlarla buluştururken, Milli Takım'ın 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek için çıkılan yolda umudumuzu sürdürdü.

        20 PASTA GOL 20

        Ferdi Kadıoğlu'nun Romanya ağlarına gönderdiği golden önce 20 isabetli pas yapan A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde attığı bir golden önceki en yüksek sayısına ulaştı.

        ARDA YAZAR, BİZ GÜLER'İZ

        Ferdi'nin golünde şık pası hayran bırakan Arda Güler, Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın son 7 maçında tabelaya 5 gollük katkı sağladı.

        1 kez ağları sarsan 20 yaşındaki yetenek, 4 asist yaptı. Arda, Gürcistan (1), Bulgaristan (2) ve Romanya (1) sınavlarında asist yaparken, Bulgarlar'ı 1 defa avladı.

        19 Kasım 2022'den bu yana Ay-Yıldızlı formayı giyen Arda, 27 maçta 6 gol-7 asiste ulaştı ve o tarihten bu yana en fazla asist yapan isim durumunda.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp'a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
