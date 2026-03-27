Ferdi'nin golü rekorla geldi!

ARDA YAZAR, BİZ GÜLER'İZ

Ferdi'nin golünde şık pası hayran bırakan Arda Güler, Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın son 7 maçında tabelaya 5 gollük katkı sağladı.

1 kez ağları sarsan 20 yaşındaki yetenek, 4 asist yaptı. Arda, Gürcistan (1), Bulgaristan (2) ve Romanya (1) sınavlarında asist yaparken, Bulgarlar'ı 1 defa avladı.

19 Kasım 2022'den bu yana Ay-Yıldızlı formayı giyen Arda, 27 maçta 6 gol-7 asiste ulaştı ve o tarihten bu yana en fazla asist yapan isim durumunda.