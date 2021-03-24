Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta Ferhan Tetik olayı işleniyor. Programı takip edenler merak içiresinde "Müge Anlı'daki Ferhan Tetik olayı nedir? Ferhat Tetik bulundu mu, öldü mü?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Sorular cevap ararken üzücü bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ferhan Tetik ölü olarak bulundu.

7 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

18 Mart'ta evinden iş bulmak için Bursa Gemlik'e gittiğini söyleyrek çıkan 52 yaşındaki Ferhan Tetik'ten 7 gündür haber alınamıyordu.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Yalova Çiftlikköye'de boş bir arazide ağaca asılı halde bulundu. Tetik'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belli olması için Yalova Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AİLE CİNAYETTEN ŞÜPHELENİYOR

Ferhan Tetik'in eşi Hülya, eşinin sürekli intihar etmek istediğini ve bu yönde söylemlerde bulunduğunu söyledi. Ferhan Tetik'in çocukları ve annesi ise Ferhan Tetik'in intihar etmediğinden ve cinayete kurban gittiğinden şüpheleniyor.

Öte yandan Ferhan Tetik'in yakınları yine 52 yaşındaki iki çocuk babasının ölümünde eşi Hülya Hanım'ın da dahli olduğunu ve bu nedenle Hülya Hanım'dan da şüphelendiklerini programda dile getirdi.