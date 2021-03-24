Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Ferhan Tetik bulundu mu? Müge Anlı'daki Ferhan Tetik olayında son dakika gelişme

Ferhan Tetik olayı nedir? Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda iki gündür işlenen olayla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Ferhan Tetik öldü mü? İşte Ferhan Tetik olayıyla ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

Ferhan Tetik bulundu mu? Müge Anlı'daki Ferhan Tetik olayında son dakika gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta Ferhan Tetik olayı işleniyor. Programı takip edenler merak içiresinde "Müge Anlı'daki Ferhan Tetik olayı nedir? Ferhat Tetik bulundu mu, öldü mü?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Sorular cevap ararken üzücü bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ferhan Tetik ölü olarak bulundu.

7 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

18 Mart'ta evinden iş bulmak için Bursa Gemlik'e gittiğini söyleyrek çıkan 52 yaşındaki Ferhan Tetik'ten 7 gündür haber alınamıyordu.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Yalova Çiftlikköye'de boş bir arazide ağaca asılı halde bulundu. Tetik'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belli olması için Yalova Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AİLE CİNAYETTEN ŞÜPHELENİYOR

Ferhan Tetik'in eşi Hülya, eşinin sürekli intihar etmek istediğini ve bu yönde söylemlerde bulunduğunu söyledi. Ferhan Tetik'in çocukları ve annesi ise Ferhan Tetik'in intihar etmediğinden ve cinayete kurban gittiğinden şüpheleniyor.

Öte yandan Ferhan Tetik'in yakınları yine 52 yaşındaki iki çocuk babasının ölümünde eşi Hülya Hanım'ın da dahli olduğunu ve bu nedenle Hülya Hanım'dan da şüphelendiklerini programda dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor kim elendi 23 Mart 2021? Survivor 2021 SMS sıralaması
TELEVİZYONİşte Survivor 2021'den elenen isim
23 Mart Reyting sonuçları 2021! Dünün reyting sıralamasında kim birinci oldu? Salı reytingleri
TELEVİZYON23 Mart reyting sonuçları açıklandı
Masumlar Apartmanı 27. son bölüm izle: Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı fragman geldi mi?
Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? Survivor SMS sıralaması!
TELEVİZYONİşte Survivor'a veda eden isim!
Baraj 33. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? - Baraj 32. son bölüm...
TELEVİZYONBaraj 33. yeni bölüm fragman yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 187. son bölüm...
TELEVİZYONEDHO yeni bölüm fragman...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan öldü mü? Sanem Çelik diziden ayrılıyor mu?
TELEVİZYONSanem Çelik diziden ayrılıyor mu?
Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?
TELEVİZYONLeyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosunda kimler var? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak?
TELEVİZYONYeni dizi: Bir Zamanlar Kıbrıs
Kahramanların Hikayesi "Kırmızı Kamyon" 31 Mart Çarşamba SHOW TV'de Başlıyor
TELEVİZYON"Kırmızı Kamyon" 31 Mart Çarşamba SHOW TV'de!