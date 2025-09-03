Habertürk
        Ferhat Akbaş'lı Japonya yarı finalde: Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum

        Ferhat Akbaş'lı Japonya yarı finalde: Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum

        Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nı çalıştıran Türk başantrenör Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselmenin gururunu yaşıyor

        Giriş: 03.09.2025 - 17:23 Güncelleme: 03.09.2025 - 17:23
        Ferhat Akbaş'lı Japonya yarı finalde!
        Ferhat Akbaş yönetiminde Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Japonya, başkent Bangkok'ta oynanan çeyrek final maçında güçlü takımlardan Hollanda'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

        Japonya organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken, Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olma başarısı gösterdi.

        Japonya, Türkiye-ABD maçının galibiyle 6 Eylül Cumartesi günü yarı finalde karşılaşacak.

        FERHAT AKBAŞ: TÜM OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

        Ferhat Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japonya için tarihi bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Japonya 15 sene sonra ilk kez ilk 4'e kaldı. Bunun baskısını hissettik. Başlangıçta tutuk başladık. Hollanda'da çok tehlikeli bir takım. Çok iyi voleybol oynadı. Maç onlara doğru da gitti. Çok önemli taktiksel değişiklikler yaptık, tutmayabilirdi. Biraz risk aldık. Oyuncuların hem pozisyonunu hem rotasyonları değiştirdik. Sonunda galip gelen taraf olduk. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olduğunun anımsatılması üzerine Akbaş, "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Burada bu şekilde mücadele etmek gerçekten gurur verici. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Buralarda olmak oldukça zor. Tüm ülkeler burada şampiyon olmak, madalya kazanmak istiyor." ifadelerini kullandı.

        Ferhat Akbaş, yarı finalde Türkiye-ABD maçının kazananıyla karşılaşacaklarının belirtilmesi üzerine, "Türkiye çok güçlü bir takım. Umarım beraber yarı finalde oynarız. Tüm dileğim ve isteğim bir Türk olarak bu olur. Umarım orada da iyi oynayan kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

