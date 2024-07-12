Ferhat Göçer'den çıkartmanın 50'nci yılına özel marş

Ferhat Göçer, 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne özel marş besteledi. '50. Yıl Şafak Marşı' adını taşıyan marş, hem harekatın kahramanlarını anmak hem de Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini onurlandırmak için büyük bir anlam taşıyor.

Ferhat Göçer, bu özel marşı ilk kez, 19 Temmuz’da Kıbrıs’ta gerçekleşecek 'Şafak Nöbeti Konseri'nde, 80 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde seslendirecek. Saat 20.30’da gelenekselleşen fener alayıyla Çıkartma Çemberi’nden başlayacak olan 'Şafak Nöbeti', Ferhat Göçer’in konseriyle Çıkartma Plajı’nda sonlanacak.

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Bu özel marş ve konser için duygularını paylaşan Ferhat Göçer; "Tüm şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu tarihi günün yıl dönümünde, her şeyin yaşandığı o topraklarda; Kıbrıs’ta bu marşı seslendireceğim için çok heyecanlıyım. Bu marşı bestelerken yoğun bir araştırma sürecinden geçtim ve çok duygulu anlar yaşadım. Bu marşı Mücahitlerin ve Mehmetçiklerin mücadelesini anlatmak için besteledim. Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden tam yarım asır geçti. Uzun yıllar geçse de bu mücadeleyi unutmamalı, gelecek nesillere aktarmalıyız. Umuyorum ki bu acılar bir daha yaşanmaz. Barış hayatımızdan eksik olmasın” dedi.