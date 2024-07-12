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        Haberler Magazin Ferhat Göçer'den çıkartmanın 50'nci yılına özel marş - Magazin haberleri

        Ferhat Göçer'den çıkartmanın 50'nci yılına özel marş

        Ferhat Göçer, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı nedeniyle '50. Yıl Şafak Marşı' adıyla bir marş besteledi. Göçer, marşını ilk kez Kıbrıs'ta 19 Temmuz'da 'Şafak Nöbeti' adını verdiği konserinde seslendirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:34
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        Çıkartmanın 50'nci yılına özel marş
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        Ferhat Göçer, 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne özel marş besteledi. '50. Yıl Şafak Marşı' adını taşıyan marş, hem harekatın kahramanlarını anmak hem de Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini onurlandırmak için büyük bir anlam taşıyor.

        Ferhat Göçer, bu özel marşı ilk kez, 19 Temmuz’da Kıbrıs’ta gerçekleşecek 'Şafak Nöbeti Konseri'nde, 80 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde seslendirecek. Saat 20.30’da gelenekselleşen fener alayıyla Çıkartma Çemberi’nden başlayacak olan 'Şafak Nöbeti', Ferhat Göçer’in konseriyle Çıkartma Plajı’nda sonlanacak.

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        Bu özel marş ve konser için duygularını paylaşan Ferhat Göçer; "Tüm şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu tarihi günün yıl dönümünde, her şeyin yaşandığı o topraklarda; Kıbrıs’ta bu marşı seslendireceğim için çok heyecanlıyım. Bu marşı bestelerken yoğun bir araştırma sürecinden geçtim ve çok duygulu anlar yaşadım. Bu marşı Mücahitlerin ve Mehmetçiklerin mücadelesini anlatmak için besteledim. Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden tam yarım asır geçti. Uzun yıllar geçse de bu mücadeleyi unutmamalı, gelecek nesillere aktarmalıyız. Umuyorum ki bu acılar bir daha yaşanmaz. Barış hayatımızdan eksik olmasın” dedi.

        '50. Yıl Şafak Marşı'nın sözleri şöyle;

        Masmavi Akdeniz dört bir yanında,

        Müjdeler özgürlüğü dağlara.

        Nice kahramanlar bu vatan uğruna,

        Yükselip semaya düştü toprağa.

        **

        Tan yerinde buluşur Mücahit ve Mehmet,

        Bir yıldız ve hilal aşkına.

        Hadi kalk ve toparlan artık o bize emanet,

        Şafakla parlayan hürriyet.

        **

        Yaz dağlara yaz bulutlara

        Parla bu can feda sana

        Bil ki kutsal emanetsin bu topraklara

        Ufukta parlayan hürriyet.

        **

        Yaz dağlara yaz bulutlara

        Yaz bu sevdayı bu can feda sana

        Bil ki kutsal emanetsin bu topraklara

        Şafakla parlayan hürriyet.

        **

        Mavi bir vatan tutuşur kıyılarında.

        Yükselir gizli bir cihan.

        Her dem bahardır açan yamaçlarında.

        Damarımda ateşten bir kan.

        **

        Sevdamsın Kıbrıs gibi bağrımda yatan,

        Feda sana göğsümdeki can.

        Doğacaktır inan bütün karanlıklardan

        Ufukta parlayan hürriyet.

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        #ferhat göçer
        #Kıbrıs
        #Kıbrıs Barış harekatı
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