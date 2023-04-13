Ferhat Göçer: Evde ikinci sınıf varlığım!

"30'DAN FAZLA KEDİMİZ VAR"



Uzun yıllardır gazeteci ve hayvan sever kimliğiyle tanınan Ömür Gedik ile aşk yaşayan müzisyen, "30'dan fazla kedimiz var. 14'ü evimizde yaşıyor. Ömür ile yaşadığınız zaman siz zaten ikinci sınıf varlıksınız. Ben de hayvanseverim bundan rahatsızlık duymadım. Zaman zaman 'Ömür tamam' dediğim noktalar olmuştur ama hoşuma gidiyor. Dünyada hayvanlara karşı zulüm edenleri görünce Ömür Gedik gibi insanların var olmasından dolayı çok mutlu oluyorum. Çok zorlandığım anlar tabii oluyor. (Gülüyor) Koltukların hepsi kediler tarafından işgal edilmiş durumda, izin istemek durumdasınız. Otururken ve kalkarken dikkat etmek zorundayım. Koltuğa sert oturdum mu yarım saat fırça yerim. (Gülüyor) 3 tane de köpeğimiz vardı ama hastalıklarından dolayı onları kaybettik. Köpek almaya cesaret edemiyorum, en son kaybettiğim köpeğimden sonra 2 ay kendime gelemedim. Kaybı korkunçtu" şeklinde sözlerini sürdürdü.