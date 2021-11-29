Ferhat Göçer: Zor günlerin ardından ilaç gibi gelsin!

"Zor günlerin ardından ilaç gibi gelsin!" 0:00 / 0:00

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"Yastayım", "Unutmuş Çoktan", "Ayrılsak Ölürüz Biz", "Yıllarım Gitti" gibi unutulmaz şarkılarını ve "Aldırma Gönül", "Vur Kadehi Ustam", "Yıldızların Altında", "Leylim Ley", "Lüküs Hayat", "Sessiz Gemi"yi konsere gelen beş bin kişilik koro eşliğinde hep bir ağızdan söyleyen Ferhat Göçer, 17. kez Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

Göçer, İran, Almanya, Azerbaycan, Fransa, Türkmenistan, Özbekistan ve şehir dışından gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konserinde seslendirdiği şarkılarla geçmişe de giden Ferhat Göçer, seyircilerle sık sık sohbet etti.

Ünlü sanatçı, son dönemde en çok dinlenilen şarkılarından "Soralarsa"nın bestecisi Neşe Seçil Tokat'ı sahneye davet ederek, birlikte düet yaptı.