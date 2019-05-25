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Feride Hilal Akın “Yok Yok” ile müzikseverlerin karşısına çıktı

“Bilir mi”, “Gizli Aşk” ve “Şehrin Yolu” teklileriyle müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan Feride Hilal Akın'ın yeni teklisi "Yok Yok" tüm dijital platformlarda ve YouTube’da yayında...

Feride Hilal Akın

Feride Hilal Akın, bu kez de sözlerini Kubilay Karça ile birlikte yazdığı, düzenlemesini Batuhan Fırat'ın yaptığı, müziği Rus besteciler Rauf ve Faik'e ait olan “Yok Yok” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Ayrılığı kendi dünyasında yaşayan bir kadını anlatan “Yok Yok” şarkısının video klibi Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekildi.  



"Yok Yok" şarkısı ve video klibi yayımlandığı an itibariyle dijital platformlarda en çok satan şarkılar listesinin Top 10'undaki yerini aldı. "Yok Yok" YouTube trend videolar listesine girerken 2 günde 2 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştı.

 

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