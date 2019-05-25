Feride Hilal Akın, bu kez de sözlerini Kubilay Karça ile birlikte yazdığı, düzenlemesini Batuhan Fırat'ın yaptığı, müziği Rus besteciler Rauf ve Faik'e ait olan “Yok Yok” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.



Ayrılığı kendi dünyasında yaşayan bir kadını anlatan “Yok Yok” şarkısının video klibi Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekildi.



