"Arka Sokaklar"ın kadrosuna deneyimli oyuncu Ferit Aktuğ, Tevfik Moralı karakteriyle katılıyor. Yeni gelen karakterlerin heyecanıyla, izleyiciler Aktuğ'un Tevfik Moralı performansını merakla bekliyor. Ferit Aktuğ'un kariyeri ve oyunculuk geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar hız kazandı. Detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR'DA YENİ İSİM

Ferit Aktuğ Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Aktuğ, dizide Tevfik Moralı karakterine hayat verecek ve yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu, bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok daha farklı bir rol ile ekrana gelecek. "Tevfik Moralı" ismi ile diziye dahil olan oyuncunun hayat vereceği karakter ise gizemini korumaya devam ediyor.