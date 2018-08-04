Tolgshow 19. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Tolgshow'un bu bölümüne oyuncu Ferit Aktuğ konuk olacak. Tolga Çevik ile Ferit Aktuğ arasında geçen diyaloglar izleyiciyi kahkahaya boğacak. İkili bir de Hint dansı yapacak. Peki, Ferit Aktuğ kimdir? Ferit Aktuğ kaç yaşında ve nereli? İşte Ferit Aktuğ'un hayat hikayesi...

FERİT AKTUĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ferit Aktuğ 17 Kasım 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi'nden mezun olan Aktuğ, üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır.

Aktuğ, Kördüğüm, Aramızda Kalsın, Yamah Akmet, Kavak Yelleri, Koçum Benim, Kampüsistan, Haziran Gecesi, Büyük Buluşma ve Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide rol almıştır.

Oyuncu Mustafa Hakkında Her Şey, Kadın İşi: Banka Soygunu ve Düğün Dernek 2: Sünnet adlı filmlerde de oynamıştır.

TOLGSHOW 19. BÖLÜM

Tolga Çevik’in "Arkadaşım" olarak sahneye çıktığı, ekranların en sıra dışı ve eğlenceli programı TOLGSHOW’a bu hafta Ferit Aktuğ konuk olacak. Aktuğ’un cebinde getirdiği sürpriz hediyesi izleyenleri kahkahaya boğarken, Aktuğ çocukken itfaiyeci olmak istediğini de ilk kez "TOLGSHOW"da açıklayacak. Çevik ile Aktuğ’un kebapçı oyunu izleyenleri kahkahaya boğarken, ikilinin birlikte yapacağı Hint dansı programa damgasını vuracak.

Tolgshow’un ikinci perdesinde Tolga Çevik ‘Mr. Fogg’, Sarp Bozkurt ise onun uşağı ‘Paspartu’ olarak ekrana gelecek. İkilinin 80 günde dünyayı gezme macerasında başlarına gelmedik kalmayacak…

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