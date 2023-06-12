Ferman Akgül: Muhteşem bir tablo

Habertürk 'ten Atakan Makar'ın haberine göre; sahne öncesi soruları yanıtlayan 'Manga'nın solisti Ferman Akgül, gazetecilerin, "Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da oynanan şampiyonlar ligi finalinde 75 bin taraftar vardı. Burada bugün 90 bin kişilik bir hayran var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"ÇOK GÜZEL BİR GELİŞME"

Akgül, "O zaman şampiyonlar ligi finalinden daha fazla insan burada. Bu çok güzel bir duygu. Biz burada 19 Mayıs'ta da bu konseri yapmıştık. O zaman buna yakın bir kalabalık vardı. Müzik ve festivaller adına bu çok güzel bir gelişme. Çok heyecanlıyız. 'Yaza merhaba' demek için muhteşem bir tablo" diyerek, sahnedeki yerini aldı.