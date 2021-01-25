Türkiye’nin birçok bölgesinde yetişmektedir. En çok görüldüğü bölgeler ise Akdeniz ve Ege Bölgesidir. Yiyecek olarak kullanımının dışında süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Süs bitkisi olarak muhteşem kokular da vermektedir. İçeriğinde kalsiyum ve demir bulunmaktadır. Antioksidan özelliği de taşımaktadır.

İçerisinde bulunan A vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir ve mangenezi karşılamaktadır. Kış aylarında yaşanan grip, nezle, boğaz ağrılara iyi gelmekte ve balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır. Mide krampları, gaz ve şişkinlik gibi sorunlarda çözüm olmaktadır. Sindirim ve bağırsak problemlerine iyi gelmektedir. Baş ağrısını gidermekte ve kişiyi sakinleştirmektedir. Ağız yaralarında fesleğen kullanılmaktadır. Gargara yapılarak kullanılırsa, ağız yaralarının iyileşmesini sağlamaktadır. Saç köklerine masaj yaparak kullanılırsa, saç köklerini besler ve güçlendirir. Kan şekerinin düzenlenmesinde yardımcı olmaktadır.

FESLEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Hastalıklarla Savaşan Antioksidanlar İçerir: Fesleğen, vücuda serbest radikal hasarlara karşı savaşmaya yardımcı olan uçucu yağlar içerir. Hücreleri ve Dna yapısını korur. Bağışıklık sistemi işlevine yardımcı olan ve hücresel yapıları düzenleyen beyaz kan hücrelerine koruma sağlamaya yardımcı olur. Fesleğende bulunan antioksidanlar, vücudu kanserli büyüme ve hücrelerin mutasyonundan koruyabilir. Çoğu zaman, vücudumuzda strese neden olan toksinler bulunur. Fesleğen, oksidasyonla savaşmamıza yardımcı olan ve yaşlanmanın etkisini yavaşlatan antioksidanlara sahiptir.

Doğal Bir Antienflamatuardır: Fesleğen, linalool, citronellol, öjenol gibi pek çok yararlı esansiyel yağdan oluşur. Bu yağlar genellikle kalp hastalıkları, enflamatuar bağırsak hastalıkları ve romatoid artritle savaşmaya yardımcı olan enzimleri inhibe eder. Fesleğen düzenli olarak herhangi bir yemeğe katılarak veya çaya karıştırılarak tüketilirse, bağışıklık sisteminizi daha güçlü hale getirebilir ve bu hastalıklara karşı savaşmanıza yardımcı olabilir.

Kanserle Mücadele Eden Özellikleri Vardır: Birçok insana göre, fesleğen kanserden koruma gücüne sahiptir. Bunun nedeni, akciğer, ağoz, karaciğer ve deri kanserini önlemeye yardımcı olan fitokimyasallar içermesidir. Fesleğen kanser hücresi apoptozunu başarılı bir şekilde indükleyebilir ve kanser hücrelerinin vücudun başka bölgelerine yayılmasını engelleyebilir. Kemoterapi ya da radyasyon terapisi sırasında, fesleğeni ek bir kanser tedavisi olarak kullanabilirsiniz. Buna kemoterapi sonrasında yaşanan rahatsızlıkları hafifletmek de dahildir.

Bakteri Enfeksiyonlarına Karşı Korur: Fesleğen anti-bakteriyel özelliklere sahip olduğundan insan vücudunun içindeki bakterilerin büyümesine karşı önemli bir koruma sağlayabilir. Fesleğen ekstresi de Staph enfeksiyonu ve E. Coli gibi bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde yardımcıdır. Yapılan çalışmalara göre fesleğen, enfeksiyon gelişimini büyük ölçüde engelleyerek bakterilere karşı harekete geçer.

Virüsle Savaşabilir: Çocuklar ve gençlerde viral enfeksiyonlar sıklıkla görülür. Fesleğen, virüs, bakteri, küf ve maya kaynaklı hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olur. Fesleğen, Candida virüsü ve diğer cilt tahrişi formlarıyla mücadele ederek koruma sağlayabilen en iyi bitkidir.

Stresle Mücadelede Yardımcı: Fesleğen, bitkisel bir ilaç olan bir adaptojen görevi görür, vücudun strese uyum sağlamasına ve stresin vücut üzerindeki zararlı etkilerini azaltmasına yardımcı olur. Fesleğen günlük olarak tüketildikten sonra, antioksidan aktivitesindeki artış ve kan şekeri seviyelerinde düşüş gözlemlenebilir. Anksiyete ve depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklardan muzdarip insanlarda da yararlıdır. Bu yüzden Hindistan’da birçok insan sağlıklı bir vücuda ve zihne sahip olmak için fesleğen yapraklarını çiğner.

Kalp Sağlığını Destekler: Fesleğen, Kasların gevşemesine ve büzülmesine yardımcı olan antioksidan ve antienflamatuar özellikler içerir. Aynı zamanda kişide sağlıklı tansiyonu korur. Fesleğendeki öjenol bileşeni kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olduğu için kolesterol seviyelerini düşürür ve kalbi korur.

Normal Karaciğer Fonksiyonunu Düzenler: Fesleğen detoksifiye ve yüksek antioksidan savunmalarına yardımcı olan enzimler üretir. Bu, karaciğerde yağ birikiminin azalmasına yol açar. Karaciğerde yağ birikmesi, alkolik olmayan karaciğer yağlanması hastalığına neden olabilir ve sağlık için çok zararlı olabilir. Bu nedenle, fesleğen bu hastalığı önlemeye ve korunmaya yardımcı olur.

Uyku Sorununa Çözüm: Fesleğen, kan akışını iyileştiren ve uyku sorunlarına yardımcı olabilecek zengin bir magnezyum kaynağıdır.

Cilt Bakımı: Antioksidan kimyasalların antibakteriyel faydalarla kombinasyonu, fesleğeni cilt sağlığı için mükemmel hale getirir. Aknenin önlenmesine ve cildinizin daha genç görünmesine, ayrıca kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtilerini azaltmaya ve cilt elastikiyetini arttırmaya yardımcı olur.

Epilepsi Yönetimi: Fesleğenin Beyindeki spazmodik aktiviteyi azalttığı gözlenmiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan bir başka çalışma da fesleğen yapraklarındaki öjenolün sinir sistemi için faydalı olduğunu göstermektedir.

Enerji Kaynağı: Fesleğen, adenosin trifosfatın hayati bir üreticisi olan bakır içerir. Bu, yorgunluk ve bitkinliğin etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir bileşiktir. Enerji seviyelerini yüksek tutmaya yardımcı olmak için, içeceklerde fesleğen kullanılması öneriler.

FESLEĞEN NASIL KULLANILIR?

Açık havada yenilen yemeklerde masaların fesleğenle süslenmesi, bebeklerin yanına fesleğen koyulması, yaz aylarında evlerin açık camlarının önlerine koyulmasının sebebi yaydığı güzel koku ve sinekleri kovucu özelliğidir. Hem taze, hem de kuru olarak kullanılan bu bitki, pişirilerek ya da çiğ halde yemekleri süslemek için kullanılır. Pişirildiği zaman tadını çabuk yitirmesi sebebiyle yemeklere son anda katılır.

Türk yemeklerinde ve salatalarında baharat olarak kullanılan fesleğen, diğer ülkelerin yemeklerinde de önemli bir yer tutar. Fesleğen bitkisinin alternatif tıpta da yeri vardır. Fesleğenin taze yaprakları ile şurup hazırlanır. 30 gram taze fesleğen yaprağı alınır, üzerine dört bardak kaynar su dökülerek 10-15 dakika kadar demlenir. Bu şuruptan günde iki üç kez içilebilir.