Diyet yaparken kendini şımartmak isteyenlere hafif ve doyurucu bir lezzet önerimiz var: Fesleğenli diyet makarna! İçerisinde çok az yağ bulunan ve buğdaylı makarnadan hazırlanan diyet makarna tarifiyle pişmanlık duymayacaksınız! Peki fesleğenli diyet makarna nasıl yapılır? İşte domates soslu fesleğenli makarna tarifi için malzemeler...

Fesleğenli diyet makarna malzemeler

2 kase taze fesleğen yaprağı

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon kabuğu

2 diş sarımsak

1 paket tam buğdaylı makarna

1 kase domates püresi

1 kase kiraz domates

1 kase sarı domates

3/4 kase küp küp doğranmış taze mozarella

Yarım kase eski kaşar

Fesleğenli diyet makarna nasıl yapılır?

Fesleğen yaprağı, zeytinyağı, limon kabuğu ve sarımsağı blender'da geçirin. Makarnayı talimatlara göre pişirin. Suyunu süzün. Tencerede domates püresini biraz pişirin. Fesleğenli sosu üzerine dökün. Haşlanmış makarnayı, ikiye böldüğünüz domatesleri ve mozarella peyniri tencereye ilave edin. Kaşar peyniri serpiştirerek servis edin. Afiyet olsun...

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