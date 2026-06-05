Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Menzil Atışları başladı

        Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Menzil Atışları başladı

        14. Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Menzil Atışları bugün başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 15:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Menzil Atışları başladı

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 14. Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Menzil Atışları bugün başladı.

        İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen atışlar, yarın öğleden sonra yapılacak yarışlarla tamamlanacak. 51 ülkeden 700’ü aşkın sporcunun katıldığı Fetih Kupası, Pazar günü tüm kategorilerde madalya atışlarının ardından 17.00’de düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

        Limitsiz kadınlar kategorisinde 504.5 metreyle Türkiye rekoru kıran Şebnem Saliha Çakıroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Çok güzel geçiyor. Zaten Fetih Kupası, bütün okçuların beklediği ve en önem verdiği yarışmadır. Şuana kadar da harika bir organizasyondu. Bir de Türkiye rekoru kırdım, benim için çok daha önemli hale geldi. 504.5 metre attım. Şuana kadar ki en yüksek mesafem. Aynı zaman kadınlarda Türkiye rekoru. 10 yıldır da uğraşıyorum bu sporla. Emeklerinin karşılığını bu şekilde almak çok güzel hissettiriyor."

        "GELENEKSEL OKÇULUĞUN KÜLTÜREL BİR YANI DA OLDUĞU İÇİN MİRAS TAŞIYICI KONUMUNDA OLUYORSUNUZ"

        Geleneksel okçuluğa başlamanın bir yaşının olmadığını ve bu alana yönelmenin oldukça keyifli bir deneyim sunduğunu belirten Çakıroğlu, "Yaşı yok. Özellikle geleneksel okçuluk her yaşta başlanabiliyor. Odaklanmak için, kendini bir alana yönlendirmek için çok keyifli bir spor olduğunu düşünüyorum. Aynı zaman geleneksel okçuluğun kültürel bir yanı da olduğu için miras taşıyıcı konumunda oluyorsunuz. O yüzden köklerle bağlantı kurmak, biraz eskiye dönmek güzel şeyler hissetmek mümkün. Her yaştan insana tavsiye ediyorum 600 metre üstü hedefim var. Bugünkü hedefim de öyleydi ama rüzgar karşıdan esiyordu. Bu rekorlar da çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bölge İdare Mahkemesi otoparkında hakimin kullandığı otomobil 2 metreden düştü; 1 yaralı

         BAĞCILAR Bölge İdare Mahkemesi otoparkında hakim, otomobiliyle manevra yaptığı sırada 2 metre yükseklikten düştü. Yaralanan hakim ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu