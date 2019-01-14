FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

FETÖnün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle İzmir'de yakalanan bir çiğ köfte firmasının sahiplerinden Murat Sivrikaya tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Sivrikaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sivrikaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan iş adamı Murat Sivrikaya, 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanmıştı.İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan bir çiğ köfte firmasının kurucusu ve sahibi olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İşadamları Derneğinin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenilmişti.

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