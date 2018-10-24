'Cezada maksimum indirim yapıldı'

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Burak Akın ile Akın'ın verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınarak davada sanık olan Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu katıldı. Mahkeme heyeti, karar öncesi sanıklara son sözlerini sordu.

‘CEZADA MAKSİMUM İNDİRİM YAPILDI’

Burak Akın son sözünde, "Beratımı talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da, pişman olduklarını söyleyerek beratlarını talep etti. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Burak Akın hakkında soruşturma ve kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstermek suretiyle bu örgütle ilgili bilgi ve belgeleri paylaştığı için, örgüt üyesi olmakla birlikte hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek, beratına karar verdi.

Mahkeme, diğer sanıklar Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu'nu, 'örgüt üyesi olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı, sanıklara etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak, cezada maksimum indirim yaparak, 4/3 oranında azalttı. İndirimle birlikte 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, çarptırılan sanıkların sabıkasız durumlarını göz önüne alan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Sanıklar 5 yıl içinde suç işlemedikleri takdirde verilen ceza düşecek.

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