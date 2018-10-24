SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
'Cezada maksimum indirim yapıldı'
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > FETÖ itirafçısı Burak Akın için karar verildi

FETÖ itirafçısı Burak Akın'a beraat

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in eski koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın da arasında bulunduğu 5 sanığın FETÖ’den 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, soruşturma ve kovuşturma öncesi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, örgüt hakkında bildiklerini anlatan Akın'a, örgüt üyesi olmakla birlikte ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek beratına karar verdi. Mahkeme, diğer 4 sanığa 1 yıl 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

24.10.2018 - 13:37 | Güncelleme:

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Burak Akın ile Akın'ın verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınarak davada sanık olan Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu katıldı. Mahkeme heyeti, karar öncesi sanıklara son sözlerini sordu.

‘CEZADA MAKSİMUM İNDİRİM YAPILDI’

Burak Akın son sözünde, "Beratımı talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da, pişman olduklarını söyleyerek beratlarını talep etti. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Burak Akın hakkında soruşturma ve kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstermek suretiyle bu örgütle ilgili bilgi ve belgeleri paylaştığı için, örgüt üyesi olmakla birlikte hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek, beratına karar verdi.

Mahkeme, diğer sanıklar Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu'nu, 'örgüt üyesi olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı, sanıklara etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak, cezada maksimum indirim yaparak, 4/3 oranında azalttı. İndirimle birlikte 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, çarptırılan sanıkların sabıkasız durumlarını göz önüne alan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
Sanıklar 5 yıl içinde suç işlemedikleri takdirde verilen ceza düşecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X