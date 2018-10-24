Dava mart ayında karara bağlanmıştı

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FETÖ'nün medya yapılanması davasında cezalar onandı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 26 sanık hakkında verilen mahkumiyet ve beraat hükümleri onadı.

24.10.2018 - 16:36 | Güncelleme:

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün medya yapılanması davasını karara bağladı. Yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet ve beraat hükmü onandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'nün medya yapılanması davasında "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı mart ayında karara bağladı.

SANIKLARA VERİLEN CEZA

Dava kapsamında "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün, Murat Aksoy 2 yıl 1 ay hapse çarptırılmıştı. Sanıklar Cihan Acar, Bünyamin Köseli, İbrahim Balta, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Yakup Çetin, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3'er ay, diğer sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız ve Cuma Ulus'a ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti. Tutuksuz sanık Muhterem Tanık beraat etmişti. Firari sanıkların dosyası ise ayrılmıştı.

CEZALAR ONANDI

Sanıkların dosyası incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. 2. Ceza Dairesi yerel mahkeme kararını usul ve yasaya uygun buldu. Verilen kararları onadı. Kararla birlikte 25 sanık hakkında verilen hapis cezalarıyla birlikte bir sanık hakkında verilen beraat hükmü onanmış oldu.

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