FETÖ'nün hücre evine baskın: 14 gözaltı!
Ankara'da, FETÖ/PDY'nin 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli/sanık/hükümlü yakalanarak gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, firari FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma yürütüldü.
14 ŞÜPHELİ YAKALANDI
DHA'da yer alan habere göre haklarında yakalama kararı bulunan ve 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen, aralarında 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli/sanık/hükümlü saklandıkları adreslerde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.