FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı
Giriş: 15 Nisan 2026 - 09:26
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
AA'da yer alan habere göre; Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
