Feyenoord'dan stopere takviye: Anel Ahmedhodzic
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord, Sheffield United'tan Bosna-Hersekli savunmacı Anel Ahmedhodzic'i kadrosuna kattı.
Hollanda temsilcisi Feyenoord, transfer çalışmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Hollanda ekibi, Sheffield United'tan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Anel Ahmedhodzic'i 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
Geride kalan sezonda Sheffield United formasıyla tüm kulvarlarda 42 müsabakaya çıkan Bosna-Hersekli savunmacı, 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.