Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Feyenoord'dan stopere takviye: Anel Ahmedhodzic - Futbol Haberleri

        Feyenoord'dan stopere takviye: Anel Ahmedhodzic

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord, Sheffield United'tan Bosna-Hersekli savunmacı Anel Ahmedhodzic'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 14:26 Güncelleme: 05.08.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feyenoord'dan stopere takviye!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hollanda temsilcisi Feyenoord, transfer çalışmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Hollanda ekibi, Sheffield United'tan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Anel Ahmedhodzic'i 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

        Geride kalan sezonda Sheffield United formasıyla tüm kulvarlarda 42 müsabakaya çıkan Bosna-Hersekli savunmacı, 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Maganda kurşunu 4 yıl sonra can aldı!
        Maganda kurşunu 4 yıl sonra can aldı!
        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da