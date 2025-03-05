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        Haberler Bilgi Spor Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Feyenoord - Inter maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

        Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çalhanoğlu Devler Ligi'nde sahnede!

        Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Feyenoord Stadyumu'ndan oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Feyenoord - Inter karşılaşmasının maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Oynadığı futbolla adından söz ettiren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Feyenoord karşısında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Peki, "Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Feyenoord - Inter maçı tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 18:35 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:18
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        Feyenoord - Inter maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İtalyan devi Inter, Feyenoord deplasmanında avantajlı skoru elde edip, çeyrek final kapısını aralamak istiyor. Feyenoord ise ilk maçta saha avantajını kullanma hedefinde. Peki, "Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Feyenoord - Inter maçı yayıncı kuruluşu...

        2

        FEYENOORD - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Feyenoord - Inter maçı 5 Mart Çarşamba bugün saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Espen Eskas yönetecek.

        3

        FEYENOORD - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak Feyenoord - Inter maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

        4

        HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Feyenoord karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

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