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Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında? Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

Feyyaz Şerifoğlu, oyunculuk hayatında ilk kez başrol ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile güzel bir sinerji yakalayan Feyyaz Şerifoğlu aynı zamanda müzisyen. Seyirciler Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatını merak ediyor. Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında? Feyyaz Şerifoğlu kimdir? İşte merak edilen detaylar...

Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında? Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisi ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kırmızı Oda dizisinde Can karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında? İşte merak edilenler...

FEYYİZ ŞERİFOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Feyyaz Şerifoğlu, 1991'de Rize'de doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur.

Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çekti. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.

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