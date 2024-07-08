Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evleniyor
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, üç yıldır aşk yaşadığı spiker Merve Dinçkol'a İtalya'da evlenme teklifi etti
Giriş: 08.07.2024 - 08:42 Güncelleme: 16.07.2024 - 07:26
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Üç yıldır aşk yaşayan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol birlikteliklerini resmileştirme kararı aldı.
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İTALYA'DA EVLİLİK TEKLİFİ
Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a çıktıkları İtalya tatilinde evlenme teklifi etti.
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Sevgilisiyle bir mekânda oturan Feyyaz Şerifoğlu, bir anda cebinden çıkardığı tektaş yüzüğü Merve Dinçkol'un önünde diz çöküp uzattı.