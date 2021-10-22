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Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında, mesleği ne? Feyza Aktan Özcan Deniz velayet davası son durum

Özcan Deniz ile olan kısa süreli evliliği ve olaylı boşanma süreci ile sık sık gündeme gelen Feyza Aktan araştırılıyor. Feyza Aktan Özcan Deniz çiftinin kavga görüntüleri sosyal medyaya ve magazin dünyasına bomba gibi düştü. Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında? Feyza Aktan Özcan Deniz davasında yeni gelişme

Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında, mesleği ne? Feyza Aktan Özcan Deniz velayet davası son durum

Son zamanlarda devam eden velayet davaları ile sık sık gündeme gelen Feyza Aktan Özcan Deniz Feyza Aktan çifti bu kez de olaylı kavga görüntüleriyle gündemde. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan hakkında merak edilenler...

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FEYZA AKTAN KİMDİR?

Feyza Aktan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 8 Mart 2018'de 1 yıldır birlikte olduğu Özcan Deniz dünya evine girmişti. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, “Geldi mucizem Tarifi zor duygular içindeyim” notunu düşmüştü.

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2019 yılında Özcan Deniz ile olan evliliğini sonlandıran Feyza Aktan, bir süredir Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davayla gündeme geliyor. Aktan, Özcan Deniz'in "yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı dava için mahkemeye dilekçe sundu ve Deniz'in kendisini birçok defa dövdüğünü söyledi.

FEYZA AKTAN ÖZCAN DENİZ VELAYET DAVASI

Özcan Deniz'in, Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması da 22 Ekim'de görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz adliyeye ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile birlikte gelirken, Feyza Aktan ise annesi ile geldi.

Duruşmada Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan’ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanığın dinlendiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan’ın avukatı, "Dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık’a kaldı. 14 Aralık’ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak" dedi. Duruşma çıkışı Özcan Deniz ise, "Sadece ertelendi, sonuç çıkmadı" diyerek bir açıklama yapmadı.

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