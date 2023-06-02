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Haberler Otomobil Fiat'ın ikinci elektriklisi ortaya çıktı
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Ami'ye İtalyan kardeş geldi

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, şehir içi mobilite çözümü olarak lanse edilen modeli Topolino'yu tanıttı. Markanın ikinci tam elektrikli binek modeli olan araç, Fransız kardeşi Citroen Ami'nin altyapısını kullanıyor. Ami ile aynı teknik özelliklere sahip Topolino tam dolu batarya ile yaklaşık 75 kilometre yol gidebiliyor. 45 km/s son hıza sahip araçta, 5.5 kWh batarya ve 8 bhp elektrik motoru görev yapıyor

Fiat'ın ikinci elektriklisi ortaya çıktı
HABERTURK.COM

Stellantis grubu markalarından Citroen'in şehir için mobilite aracı Ami'ye İtalyan kardeş geldi.

Stellantis'in İtalyan temsilcisi Fiat, Ami ile aynı altyapıya sahip aracı Topolino'yu görücüye çıkardı.

Aracın hem adı hem de tasarımı, Fiat'ın 1936-1955 yılları arasında ürettiği ve halk arasında 'Topolino' olarak anılan ilk 500 modeline atıfta bulunuyor.

500e'den sonra Fiat'ın tam elektrikli ikinci modeli olan Topolino, tam dolu batarya ile yaklaşık 75 kilometre yol gidebiliyor. 45 km/s son hıza sahip araçta 5.5 kWh batarya ve 8 bhp elektrik motoru görev yapıyor.

Fiat'ın 2027'de tüm modellerini elektrikli hale getirme hale getirme planı bulunuyor.

OTOYOLLARA ÇIKAMIYOR

Citroen'in 2021 sonunda önce ticari müşterilerine, 2022'nin ikinci yarısında ise bireysel müşterilerine satışa sunduğu Ami, 16 yaşından itibaren kullanıma imkan tanıyor.

Ami ile aynı teknik özelliklere sahip Topolino Türkiye'ye geldiği takdirde, Fransız kardeşi Ami gibi otoyollar ve İstanbul'daki boğaz köprülerine çıkamayacak.

ALMAN KARDEŞİ DE VAR

Ami'nin Topolino haricinde Alman bir kardeşi daha bulunuyor. Stellantis'in Alman temsilcisi Opel, Ami altyapısında Rocks-e modelini üretiyor.

Avrupa'da çeşitli pazarda varlık gösteren Rocks-e Türkiye'de ise satışa sunulmuyor.

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