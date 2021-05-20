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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Fiat online araç satışına hız verdi

Fiat, tüm binek otomobilleri, “Fiat Online” üzerinden özel koşullarla satışa sunmaya başladığını bildirdi. Satın alma aşamalarının tümünün sıfır temasla gerçekleştirilebildiği “online.fiat.com.tr” üzerinden otomobil rezerve edenlerin, araçlarını dezenfekte edilmiş olarak adreslerine teslim alabildikleri kaydedildi

Fiat online araç satışına hız verdi
HABERTURK.COM

Fiat, online kanalları üzerinden satış hizmetine başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, “online.fiat.com.tr” üzerinden rezervasyon yapan kullanıcılar, satın almak istedikleri araçta motor ve donanım alternatiflerini seçtikten sonra 2 bin TL’lik ön ödeme yaparak satış işlemlerini başlatabilecek. Böylece, pandemi şartlarına uygun olarak sıfır temas ile otomobil satın alma deneyiminin sunulması hedefleniyor.

Pandemi döneminde dijitalleşmenin arttığına dikkat çeken Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç "Müşterilerimizin yaşanan hassas günlerde hiçbir endişe duymadan markamızla uzaktan temas etmesini sağlıyoruz. Bu bakış açısıyla, 2020 yılında online.fiat.com.tr’yi devreye aldık. Ocak ayında yeni Egea Cross modelimizin ön satışına başladık ve ilk 50 araç 6 saatte satıldı. 2021 başından beri 775 bin kişinin ziyaret ettiği sitemizde halen Egea Cross modelimize olan ilgi çok yüksek” dedi.

Fiat Online’da tüm otomobil modellerine yönelik satış işlemleri yapılabildiğine de vurgu yapan Aytaç, "Müşterilerimiz, satın almak istedikleri modelimizi seçtikten sonra ön ödeme yapıyor. Bu aşamada bayilerimiz devreye giriyor ve satış danışmanlarımız hemen müşterimizle irtibat kuruyor. Son aşamada müşterilerimiz otomobillerini nasıl tercih ederlerse o şekilde teslim alma imkanına da sahipler. Servislerimizde dezenfeksiyon hizmetini gerçekleştirdikten sonra aracı isterse Fiat showroomlarından teslim almasını sağlıyor, ya da talep ettiği adrese yönlendiriyoruz. Evrakları teslimatı tercih ettiği noktada imzalaması yeterli oluyor” dedi.

Altan Aytaç, platforma, 2021 yılının son çeyreğinde hafif ticari modellerin ekleneceğinin de bilgisini paylaştı.

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