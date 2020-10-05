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Tofaş Ar-Ge merkezi ve Comodif iş birliği ile geliştirilen ve Türkiye’deki Fiat kullanıcılarının hizmetine sunulan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının sigortacılık sektörüne adapte edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Tofaş ve Aksigorta iş birliğiyle hayata geçen Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko uygulamasıyla kasko tutarları sürücünün kullanım şekli ve süresine göre belirlenecek.

Verilen bilgiye göre, Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko, poliçe fiyatlamasını kullanım süresi ve sürüş puanı olmak üzere iki temel veri üzerinden hesaplıyor. Poliçeye artı bedel yansıtmadan analiz yapan sisteme göre, sürüş puanı 75’in üzerinde olan kullanıcılara, toplam poliçe tutarı üzerinden yüzde 8.5 ile yüzde 10 arasında indirim uygulanıyor. Söz konusu veriler, poliçe yenileme döneminde Aksigorta tarafından değerlendiriliyor ve kasko poliçe indirimleri kişiye özel olarak belirleniyor. Böylece, kasko fiyatlarının içindeki göreceli yüksek risk maliyeti, aracını iyi kullanan sürücüye yansıtılmıyor, kullanım gün sayısı da hesaplamada dikkate alınıyor.

'İŞBİRLİKLERİ DEVAM EDECEK'

Aksigorta ile imzalanan iş birliği kapsamında açıklamada bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Fiat Yol Arkadaşım Connect (FYA Connect) ile araca uzaktan erişilebilirlik, anlık lokasyon, kullanım bilgisi, araçla ilgili teknik bilgilere uygulama üzerinden ulaşım imkânı, güvenli kullanıma dair bildirimler, online servis randevusu alabilme, filo yönetimi gibi olanaklar sunuyoruz. Aksigorta ile yaptığımız iş birliğinin müşterilerimiz için değer yaratacağına inanıyorum. Fiat Yol Arkadaşım Connect ile mobilite ekosisteminde yer alan paydaşlarla yapacağımız iş birlikleriyle müşterilerimize değer yaratan yeni deneyimler kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen de, "Dijitalleşmenin ışığında yeni nesil sigortacılığı inşa ettiğimiz bu günlerde, Fiat ile kasko sigortalarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Müşteri ihtiyaçlarını gözeterek hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile artık kasko sigortaları da kişinin ihtiyacına göre şekillenecek" değerlendirmesinde bulundu.

Tofaş'tan yapılan açıklamada, Fiat Yol Arkadaşım Connect'in, Fiat yetkili servislerinde araca monte edilen akıllı bir cihaz ile Egea, Doblo, Fiorino ve Ducato modellerine adapte edilebildiği bildirildi. Akıllı telefonlara indirilen uygulama aracılığıyla yönetilen Fiat Yol Arkadaşım Connect, uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip etme, geçmiş servis işlemlerini görebilme ve online servis randevusu alabilmeyi sağlıyor.

Bununla beraber, aracın park konumunu ve sürüş detayları, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti gibi fonksiyonlara da Fiat Yol Arkadaşım Connect aracılığıyla sahip olunabiliyor.