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FIBA Basketbol Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi

FIBA Basketbol Dünya Kupası, Hırvatistan ve Litvanya'nın ardından İstanbul'da da sergilendi

FIBA Basketbol Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi

Basketbolun mucidi James Naismith'in adı verilen FIBA Dünya Kupası, 2023'te Filipinler, Endonezya ve Japonya düzenlenecek organizasyon öncesi Sultanahmet, Ortaköy ile Üsküdar'daki serginin ardından, dün oynanan Türkiye-Büyük Britanya maçı süresince Sinan Erdem Spor Salonu'nda da sporseverlerle buluşturuldu.

Basketbolun en büyük ödülü olan kupa, 60 santimetre uzunluğunda ve 7,5 kilogram ağırlığında.

Tamamına yakını altından yapılan kupanın üzerinde tüm dünya şampiyonlarını sıralayan bir onur listesi bulunmakta.

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