FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2023-2024 sezonunda yer alacak takımlar belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, Bursa Uludağ Basketbol ve Kayseri Basketbol gruplarda mücadele edecek. Antalya Toroslar Basketbol ise gruplara kalabilmek için elemelere katılacak.

Normal sezon grupları ve elemelerin kura çekimi, 9 Ağustos'ta Almanya'nın Münih kentinde yapılacak.

Organizasyonda yer alacak 48 takımın 42'si, gruplara doğrudan dahil olacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemelerini geçemeyen 3 ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası elemelerinde rakiplerini eleyen 3 takım daha gruplara kalacak.

Gruplarda yer alacak takımlar şöyle:

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, Bursa Uludağ Basketbol, Kayseri Basketbol (Türkiye), Spar Girona, Lointek Gernika Bizkaia, Cadi La Seu, Movistar Estudiantes (İspanya), BLMA, Tango Bourges Basket, Roche Vendee, UFAB 49, Flammes Carolo Basket (Fransa), Szekszard, Universitas PEAC (Macaristan), Umana Reyer, Dinamo LAB Sassari (İtalya), Zabiny Brno, Levharti Chomutov, KP TANY Brno (Çekya), KS AZS AJP Gorzow, MB Zaglebie Sosnowiec, VBW Arka Gdynia (Polonya), Kangoeroes Basket Mechelen, Mithra Castors Braine, Basket Namur Capitale (Belçika), Elitzur Landco Ramla, Ramat Hasharon (İsrail), Olympiakos, Panathinaikos (Yunanistan), CSM Constanta (Romanya), Elfic Fribourg (İsviçre), Piestanske Cajky, Slavia Banska Bystrica (Slovakya), Caledonia Gladiators (Büyük Britanya), BBC Grengewald Hueschtert, T71 Diddeleng (Lüksemburg), GDESSA Barreiro, Benfica (Portekiz), Rutronik Stars Keltern (Almanya), Kibirkstis (Litvanya), ZKK Ragusa (Hırvatistan)

MBK Ruzomberok (Slovakya), Eleftheria Moschatou (Yunanistan), Sportiva/AzorisHotels (Portekiz), Antalya Toroslar Basketbol (Türkiye), Universitatea Cluj-Napoca (Romanya) ve SBS Ostrava (Çekya) ise elemelerde mücadele edecek.