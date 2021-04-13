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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en iyileri arasına Fenerbahçe'den 2 oyuncu girdi

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nın formasını giyen Alina Iagupova, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın 5'ine seçildi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en iyileri arasına Fenerbahçe'den 2 oyuncu girdi

Dörtlü finali, 16-18 Nisan tarihlerinde İstanbul'da oynanacak 2020-2021 sezonunun birinci ve ikinci takımına seçilen basketbolcular açıklandı.

Yılın en iyi oyuncuları arasında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yarı finalde karşılaşacağı Rus kulübü UMMC Ekaterinburg'dan 4 isim yer aldı.

Birinci takım, sarı-lacivertlilerin Ukraynalı şutör gardı Iagupova'nın yanı sıra Gabby Williams (Sopron Basket),Katie Lou Samuelson (Perfumerias Avenida),Courtney Vandersloot ve Emma Meesseman'dan (UMMC Ekaterinburg) oluştu.

Fenerbahçe'nin Gambiya asıllı Alman forveti Satou Sabally ise ikinci takıma girdi. Takımda ayrıca Marine Johannes (ASVEL),Jelena Brooks (Sopron Basket),Alba Torrens ve Breanna Stewart (UMMC Ekaterinburg) yer aldı.

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