Fiba Perakende Sportive'in yüzde 50 ortağı oldu

İş Girişim Sermayesi iştiraklerinden aktif spor şirketi Sportive’in yüzde 50’sinin Fiba Perakende’ye devir süreci tamamlandı.

Ortaklıkla birlikte halihazırda 31 olan mağaza sayısının iki katına çıkarılması ve faaliyet gösterilen illerin sayısının artırılması hedeflenirken, portföye dahil edilecek yeni markalar ve genişletilen Sportive markalı ürün yelpazesi aracılığıyla büyümenin sürdürülmesi hedefleniyor.

Aynı zamanda yeni mağaza açılışları ve mevcut mağazaların büyütülmesiyle birlikte satış, pazarlama ve operasyonel alanlarda özellikle gençler için yeni istihdam yaratılması planlanıyor.

Bu yaklaşımla ilk yıllardan itibaren cam endüstrisinden sigortaya, tekstilden liman işletmeciliğine farklı sektörlerde faaliyet gösteren 300’ü aşkın şirkete iştirak ettiklerini ifade eden Aran, "İştiraklerimizden İş Girişim Sermayesi de ‘akıllı sermaye’ yaklaşımıyla özellikle yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde, orta büyüklükteki şirketlere ortak olarak, finansman ve katma değer sağlamayı hedefliyor. Bu şekilde hem ortak olunan şirketlerin rekabet gücünü artırmaya hem de piyasa değerlerini yükseltmeye katkı sağlanıyor. Türkiye’nin ilk girişim sermayesi şirketlerinden biri olan ve bugüne kadar 17 şirkete yaklaşık 160 milyon dolar seviyesinde yatırım gerçekleştiren İş Girişim Sermayesi’nin halihazırda Sportive’in yanı sıra bilişim, turizm, sağlık gibi alanlarda yüksek potansiyele sahip şirketlerde yatırımları bulunuyor" diye konuştu.

2012 yılında yatırım yapılan Sportive’in aradan geçen 12 yılda ciddi bir büyüme ivmesi yakaladığına işaret eden Aran, "Aktif spor alanında çok önemli bir yer edinen Sportive’in de, Fiba Perakende’nin bu alandaki tecrübe ve altyapısından yararlanarak büyüme yolculuğunu çok daha hızlanarak sürdüreceğini temenni ediyorum. Her yaştan insana spor alışkanlığı kazandırmak misyonuyla hareket eden Sportive’deki bu iş birliğimizin ülkemiz perakende sektörüne ve spor dünyasına katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

'ALANINDA LİDER KONUMA GELECEK'

Grup olarak güçlü iş birlikleri kurmaya önem verdiklerini, büyüme stratejilerini, paydaşlarını ve ülke ekonomisini de kapsayan bir bakış açısıyla şekillendirdiklerini belirten Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, 150 milyon dolar olan hacimlerini, önümüzdeki 7 yıllık süreçte, yeni yatırımlar ve markalar ile 500 milyon dolara ulaştırmayı hedefliklerini söyledi.