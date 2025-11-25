Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol FIBA, yeni dünya sıralaması sistemini açıkladı - Basketbol Haberleri

        FIBA, yeni dünya sıralaması sistemini açıkladı

        Basketbolun dünya çapındaki yönetim organı olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nın yeni versiyonunu hayata geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 19:07 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        FIBA, yeni dünya sıralaması sistemini açıkladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nın yeni sistemini tanıttı.

        Assist Research şirketinin desteği ve matematiksel uzmanlığı sayesinde, FIBA üç ana hedef doğrultusunda geliştirilen iyileştirilmiş bir sıralama modeli oluşturdu:

        Daha basit olması,

        Sonuçları daha güncel şekilde yansıtması ve

        Turnuvalarda ileri aşamalara yükselen takımları daha fazla ödüllendirmesi

        Yeni sistem, 2017’de tanıtılan ve FIBA’nın uluslararası basketbol müsabaka yapısını desteklemek için oluşturulan modelin temel ilkelerini koruyor. Ayrıca maç bazlı yaklaşımı sürdürerek, sıralamalar her eleme penceresinden sonra ve her büyük FIBA organizasyonu sonrasında güncellenmeye devam edecek. Böylece takımlar ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak takip edebilecek.

        REKLAM

        SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

        Milli takımlar oynadıkları her maç için puan kazanır, hiçbir zaman puan kaybetmezler. Her iki takım da maç için temel puan alır; kazanan takım ise çeşitli kaynaklardan gelen ekstra bonus puanlar kazanır. Turnuvaların ileri aşamalarındaki maçlar daha fazla puan kazandırır.

        Verilen puan miktarı, organizasyona veya bölgeye göre değişir.

        3 TEMEL DEĞİŞİKLİK

        1- Adaptif modelden kümülatif modele geçiş

        Önceden, bir maçta toplam bin puan galip ve mağlup takım arasında paylaştırılıyor, daha sonra bu puanlar her takımın ortalama sıralama katsayısına ağırlıklı şekilde ekleniyordu. Bu adaptif model, artık kümülatif bir modelle değiştirildi. Yani takımlar bir maç oynadıklarında, mevcut puan toplamlarına yeni puanlar ekleyecekler. Puanlar bölüşülmeyecek, birikecek.

        2- Güncellenmiş zaman indirgeme

        Geçmişte, sıralama puanları sekiz yıllık bir dönem boyunca azalıyor ve her iki yılda bir düşürülüyordu. Yeni sistemde ise, her büyük FIBA organizasyonundan önce (Dünya Kupaları, Olimpiyat Oyunları, Kıtasal Kupalar) takımların sıralama puanlarına yüzde 33’lük standart bir indirim uygulanacak. Bu ayarlamadan sonra takımların sıralama sırası değişmeyecek.

        3- Turnuvalar için geliştirilmiş puanlama sistemi

        REKLAM

        Turnuva ilerleme ödülleri artık daha ayrıntılı olacak. Takımlar her turda ilerledikçe daha fazla puan kazanacak.

        BÖLGESEL KATSAYILAR

        Adalet ve dengeyi sağlamak için, tıpkı önceki sistemde olduğu gibi, her bölgeye (Afrika, Amerika, Asya (Okyanusya dahil) ve Avrupa) bireysel katsayılar atanacak. Ancak bu katsayılar artık son dört yılda tüm bölge takımlarının küresel etkinliklerdeki sonuçlarına dayanarak matematiksel olarak yeniden kalibre edildi.

        Bölgesel katsayılar, her bölgenin takımlarının en güncel sonuçlarını yansıtmak amacıyla her dört yılda bir yeniden kalibre edilmeye devam edecek.

        UYGULAMA

        Yeni sistem, 24 Kasım’da dünyanın dört bir yanında başlayacak olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Elemeleri’nin ilk penceresiyle birlikte yürürlüğe girecek. Sistemin başlangıcında, mevcut takım sıralamaları ve puanları değişmeden kalacak. Yeni FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nın hayata geçirilmesini, gelecek yıl aynı metodolojiye dayanan FIBA Kadınlar, Erkek Gençler ve Kızlar Dünya Sıralaması sistemlerindeki güncellemeler izleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt