Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



- "Yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilmesi hedeflenen fiber altyapı, bu yıl sonuna kadar 380 bin kilometreye ulaşacak"



- "Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması için fiber altyapı uzunluğu, 2023'e kadar 550 bin kilometreye çıkarılacak"



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