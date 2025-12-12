Habertürk
        FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası! - Futbol Haberleri

        FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası!

        FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:02
        FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, FIFA'dan puan silme cezası aldı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Adana temsilcisi, ligde eksi 28 puanla son sırada bulunuyor.

