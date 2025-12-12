FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası!
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Giriş: 12.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:02
1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, FIFA'dan puan silme cezası aldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Adana temsilcisi, ligde eksi 28 puanla son sırada bulunuyor.
