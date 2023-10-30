Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales in, Kadınlar D&uuml;nya Kupası Finali nin kupa seremonisinde kadın futbolcu Jenni Hermoso ile yaşadığı olayın yakınları devam ediyor. FIFA, İspanyol Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales e FIFA Disiplin Y&ouml;netmeliği nin 13. maddesini ihlal ettiği gerek&ccedil;esiyle &uuml;&ccedil; yıl s&uuml;reyle ulusal ve uluslararası t&uuml;m futbol aktivitelerinden men cezası verildiğini duyurdu. Luis Rubiales, yaşanan olaylar sonrası İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanlığı g&ouml;revinden istifa etmişti. NE OLMUŞTU? FIFA Kadınlar D&uuml;nya Kupası nın 20 Ağustos taki finalinde İngiltere yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa d&uuml;nya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı nın Sidney deki ma&ccedil; sonrasındaki madalya t&ouml;reni ve kutlamalar sırasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales in bazı hareketleri tepki almıştı. İspanya nın ma&ccedil;ı kazanmasının ardından sevin&ccedil; g&ouml;sterisi sırasında şeref trib&uuml;n&uuml;nde uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya t&ouml;reninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso yu dudağından &ouml;pm&uuml;şt&uuml;. FIFA Disiplin Kurulu, a&ccedil;tığı soruşturma kapsamında 90 g&uuml;n s&uuml;reyle ge&ccedil;ici olarak g&ouml;revinden alınan Rubiales, &uuml;lkesinde gelen siyasi ve sosyal baskıların ardından 10 Eyl&uuml;l de istifa etmişti. Ayrıca İspanya Futbol Federasyonu, 5 Eyl&uuml;l de kadın milli takım teknik direkt&ouml;r&uuml; Jorge Vilda yı g&ouml;revinden aldığını a&ccedil;ıklamış, yerine de Montse Tome yi getirmişti.