Fransa Milli Takımı'nı dünya şampiyonluğuna taşıyan Didier Deschamps, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan tüm takımların yerli teknik direktörler tarafından çalıştırılması geleneğini bozmadı. Dünya Kupası tarihinde yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamadı. 1930'dan bu yana düzenlenen 21 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke de yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.
Uruguay'daki ilk turnuvayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Didier Deschamps yönetimindeki son şampiyon Fransa da geleneği sürdürdü. Beş şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan ülke unvanını elinde tutan Brezilya gibi milli takım düzeyindeki futbolun zirvesine 4'er kez çıkan İtalya ve Almanya da bunu yerli çalıştırıcılarla başardı.
Dünya Kupası'nda 2 kez şampiyonluğa ulaşan tek teknik direktör, İtalya'yı 1934 ve 1938'de zafere taşıyan Vittorio Pozzo oldu.
DESCHAMPS TARİHE GEÇTİ
Dünya Kupası tarihindeki ilk şampiyonluğunu 1998'de kazanan Fransa Milli Takımı'nın kadrosundaki Didier Deschamps, kupayı teknik direktör olarak kaldırmayı da başardı. Kupanın 1998'de ellerinde yükseldiği Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'den sonra bunu başaran 3. isim olarak tarihe geçti.
Brezilya'nın 1958 ve 1962'de şampiyon olan kadrosunda yer alan Zagallo, 1970'de bu kez teknik direktör olarak mutlu sona ulaştı. 1974 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Batı Almanya'nın kaptanlığını üstlenen Beckenbauer ise 1990'da takımını şampiyonluğa taşıdı.
FIFA Dünya Kupası tarihinde şampiyonluk elde eden ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:
|Kupa
|Şampiyon
|Teknik direktör
|1930
|Uruguay
|Alberto Suppici
|1934
|İtalya
|Vittorio Pozzo
|1938
|İtalya
|Vittorio Pozzo
|1950
|Uruguay
|Juan Lopez
|1954
|Batı Almanya
|Josef Herberger
|1958
|Brezilya
|Vicente Italo Feola
|1962
|Brezilya
|Aymore Moreira
|1966
|İngiltere
|Martin Peters
|1970
|Brezilya
|Mario Zagallo
|1974
|Batı Almanya
|Helmut Schön
|1978
|Arjantin
|Cesar Luis Menotti
|1982
|İtalya
|Enzo Bearzot
|1986
|Arjantin
|Carlos Salvador Bilardo
|1990
|Batı Almanya
|Franz Beckenbauer
|1994
|Brezilya
|Carlos Alberto Parreira
|1998
|Fransa
|Aime Jacquet
|2002
|Brezilya
|Luiz Felipe Scolari
|2006
|İtalya
|Marcello Lippi
|2010
|İspanya
|Vicente Del Bosque
|2014
|Almanya
|Joachim Löw
|2018
|Fransa
|Didier Deschamps
DÜNYA KUPASI EV SAHİNİNE YARAMIYOR
Geride kalan 21 finalin sadece 6'sında ev sahibi takımlar kazanırken, 15'inde diğerleri mutlu sona ulaştı.
Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası, bugüne kadar 21 kez düzenlendi. Bu 21 kupada ev sahibi ülkeler 6 kez mutlu sona ulaştı. İlk iki Dünya Kupası'nı ev sahibi ülkeler kazandı, son 5 organizasyonda ise ev sahibi olmayanlar zirveye çıktı.
KAZANAN 6 EV SAHİBİ
Dünya Kupası'nın başlamasıyla ev sahibi ülkeler başarılı bir grafik çizdi.
1930'da Uruguay, 1934'te de İtalya, evlerinde düzenlenen şampiyonalarda taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşattı.
İngiltere, 1966'da evindeki kupada ilk ve tek şampiyonluğunu alırken, Batı Almanya 1974'te, Arjantin 1978'de, son olarak da Fransa 1998'de seyircisi önünde şampiyon oldu.
Son 5 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkeler şampiyonluğa ulaşamadı.
Fransa 1998'in ardından, 2002'de Güney Kore ve Japonya'daki kupayı Brezilya, 2006 Almanya'dakini İtalya, 2010 Güney Afrika'dakini İspanya, 2014 Brezilya'dakini Almanya ve 2018 Rusya'dakini Fransa kazandı.
BREZİLYA VE İSVEÇ EVLERİNDEKİ FİNALİ KAYBETTİ
Dünya Kupası tarihinde evlerinde final oynayıp kaybeden iki ülke milli takımı bulunuyor.
Brezilya 1950'de, İsveç ise 1958'de ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda final oynamalarına rağmen mutlu sona ulaşamadı.
Brezilya, 1950'de statü gereği beraberliğin bile kendisine yettiği finalde, seyircisi önünde Uruguay'a 2-1 mağlup olup, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşma fırsatını tepti. İsveç ise 1958'deki finalde taraftarının karşısında Brezilya'ya 5-2 gibi farklı bir sonuçla yenilerek, ikinci oldu.
EV SAHİPLERİ VE ŞAMPİYONLAR
Dünya Kupası'nda ev sahipleri, şampiyonlar, finalistler ve sonuçlar şöyle:
|
Tarih
|
Ev sahibi
|
Şampiyon
|
Finalist
|
Sonuç
|
1930
|
Uruguay
|
Uruguay
|
Arjantin
|
4-2
|
1934
|
İtalya
|
İtalya
|
Çekoslovakya
|
2-1 (uzatma)
|
1938
|
Fransa
|
İtalya
|
Macaristan
|
4-2
|
1950
|
Brezilya
|
Uruguay
|
Brezilya
|
2-1
|
1954
|
İsviçre
|
Batı Almanya
|
Macaristan
|
3-2
|
1958
|
İsveç
|
Brezilya
|
İsveç
|
5-2
|
1962
|
Şili
|
Brezilya
|
Çekoslovakya
|
3-1
|
1966
|
İngiltere
|
İngiltere
|
Batı Almanya
|
4-2 (uzatma)
|
1970
|
Meksika
|
Brezilya
|
İtalya
|
4-1
|
1974
|
Batı Almanya
|
Batı Almanya
|
Hollanda
|
2-1
|
1978
|
Arjantin
|
Arjantin
|
Hollanda
|
3-1 (uzatma)
|
1982
|
İspanya
|
İtalya
|
Batı Almanya
|
3-1
|
1986
|
Meksika
|
Arjantin
|
Batı Almanya
|
3-2
|
1990
|
İtalya
|
Batı Almanya
|
Arjantin
|
1-0
|
1994
|
ABD
|
Brezilya
|
İtalya
|
0-0 (3-2 penaltı)
|
1998
|
Fransa
|
Fransa
|
Brezilya
|
3-0
|
2002
|
G.Kore-Japonya
|
Brezilya
|
Almanya
|
2-0
|
2006
|
Almanya
|
İtalya
|
Fransa
|
1-1 (5-3 penaltı)
|
2010
|
G.Afrika
|
İspanya
|
Hollanda
|
1-0 (uzatma)
|2014
|Brezilya
|Almanya
|Arjantin
|1-0 (uzatma)
|2018
|Rusya
|Fransa
|Hırvatistan
|4-2
EV SAHİPLERİNİN PERFORMANSI
İtalya 1990'da, Almanya ise 2006'da ev sahibi oldukları Dünya kupalarında üçüncü sırayı elde etti.
Türkiye, 2002'deki Dünya Kupası'nda önce ev sahibi Japonya'yı son 16 turunda, daha sonra da diğer ev sahibi Güney Kore'yi üçüncülük maçında yenmeyi başardı.
Güney Afrika, ev sahibi olup, ilk tur gruplarını geçemeyen tek ülke oldu.
Şampiyon olamayan ve finale çıkamayan ev sahibi ülkelerin Dünya Kupası performansları şöyle:
1938 Fransa: Çeyrek finalde 3-1'lik skorla İtalya'ya elendi.
1954 İsviçre: Çeyrek finalde 7-5'lik skorla Avusturya'ya kaybetti.
1962 Şili: Yarı finalde 4-2'lik skorla Brezilya'ya elendi.
1970 Meksika: Çeyrek finalde 4-1'lik skorla İtalya'ya yenildi.
1982 İspanya: İkinci turda Batı Almanya ve İngiltere'nin bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elendi.
1986 Meksika: Çeyrek finalde penaltılar sonucunda 4-1'le Batı Almanya'ya mağlup oldu.
1990 İtalya: İngiltere'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
1994 ABD: Son 16 turunda Brezilya'ya 1-0 yenilerek elendi.
2002 Güney Kore-Japonya: Güney Kore, Türkiye'ye 3-2 yenilerek, dünya dördüncüsü oldu. Japonya, son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elendi.
2006 Almanya: Portekiz'i 3-1 yenerek, dünya üçüncüsü oldu.
2010 Güney Afrika: Uruguay, Meksika ve Fransa'nın yer aldığı A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak, elendi. Güney Afrika, ev sahibi olup, grup aşamasını geçemeyen ilk ülke olarak dikkati çekti.
2014 Brezilya: Yarı finalde Almanya'ya 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup olan Brezilya, üçüncülük maçında da Hollanda karşısında sahadan 3-0 yenik ayrıldı.
2018 Rusya: Çeyrek finalde seri penaltılar sonucunda Hırvatistan'a mağlup oldu.
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